Завтра в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на сході вночі до -6° (відеопрогноз)

16:30, 27 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, на сході вночі похолодає до -6°.

В Україні завтра пройде мокрий сніг / Фото УНІАН
В Україні завтра пройде мокрий сніг / Фото УНІАН

На сході без опадів, температура вночі -6°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі та мокрий сніг (карта)

На заході України у вівторок місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +2°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +3°. У центрі місцями очікуються дощі, температура до +4°.

За народним прогнозом, 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.

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