У Києві завтра пройде дощ, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +3°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до 0°. Вітер південно-східний, до 4,1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, на сході вночі похолодає до -6°.

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