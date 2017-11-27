У Києві завтра пройде дощ, вдень до +3°

17:00, 27 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +3°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до 0°. Вітер південно-східний, до 4,1 м/с.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі та мокрий сніг (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, на сході вночі похолодає до -6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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