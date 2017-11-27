Україна опиниться у зоні протистояння циклону й антициклону
Циклон панує на півдні Європи, а антициклон - на сході. Україна опиниться у зоні їхнього протистояння, прогнозує Діденко.
Україна цього тижня опиниться у зоні протистояння синоптичних антиподів - циклону, який панує на півдні Європи, та антициклону - на сході. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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"Антициклон тисне, циклон чинить спротив - і, як наслідок, на Лівобережній Україні посилюється вітер. Напрямок південно-східний, швидкість 5-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-18 м/с", - йдеться у її повідомленні.
Синоптик розповіла, що впродовж 27-28 листопада дощ та мокрий сніг найбільш ймовірні на півночі, заході, в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях та в Криму.
Діденко прогнозує, що перша половина тижня буде холодною, у другій половині очікується потепління, але з опадами та вітром.
Як заявляла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, до території України йде штормовий циклон зі Скандинавії, який принесе чимало неприємних погодних ситуацій.
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