Сьогодні в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +12°.

Сьогодні в Україні пройде мокрий сніг / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до -1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.

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На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +2°.

У північних областях сніг. Температура до +3°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +4°.

Прогноз погоди на 28 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.

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