У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +3°

08:30, 28 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 листопада, у столиці пройде сніг з дощем, вдень до +3°.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до 0°. Вітер південно-східний, до 4,1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:31, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, на сході вночі похолодає до -6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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