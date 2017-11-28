Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

У Києві пройде мокрий сніг.

Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН

Сьогодні, 28 листопада, у Києві очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

"28 листопада в столиці налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водії в з проханням бути уважними на дорогах. Пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +12°.