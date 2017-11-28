Вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовб попелу на висоту три тисячі метрів

Діючий вулкан продовжує викидати попіл.

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Вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовп попелу заввишки три тисячі метрів.

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Про це повідомив у Twitter національний координатор служби цивільної оборони Мексики Луїс Феліпе Пуенте.

"Попокатепетль у 15:29 викинув попіл на висоту 3 тис. метрів", - написав він.

La #Exhalación del #Popocatépetl de las 15:29 ascendió a los 3,000 metros de altura. pic.twitter.com/OjjgoCQrjX — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) November 27, 2017

Нагадаємо, близько 59 тисяч пасажирів виявилися заблокованими в аеропорту Балі (Індонезія) через виверження вулкану Агунг.