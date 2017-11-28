Вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовб попелу на висоту три тисячі метрів

10:39, 28 листопада 2017
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Діючий вулкан продовжує викидати попіл.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовп попелу заввишки три тисячі метрів.

В Індонезії через виверження вулкана евакуйовано 40 тисяч осіб

Про це повідомив у Twitter національний координатор служби цивільної оборони Мексики Луїс Феліпе Пуенте.

"Попокатепетль у 15:29 викинув попіл на висоту 3 тис. метрів", - написав він.

Нагадаємо, близько 59 тисяч пасажирів виявилися заблокованими в аеропорту Балі (Індонезія) через виверження вулкану Агунг.

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