Очікується сильний вітер.

На півдні очікується сильний вітер / УНІАН

Сьогодні, 28 листопада, на півдні України та у Приазов'ї оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, у Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с; на Одещині місцями сильний дощ.

Нагадаємо, 28 листопада у Києві очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.