Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Гуаякіль

В Еквадорі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 28 листопада, в Еквадорі стався землетрус магнітудою 5,0.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9 км на північний захід від міста Гуаякіль. Осередок землетрусу залягав на глибині 65,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення у результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.