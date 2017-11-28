В Еквадорі стався землетрус магнітудою 5,0

12:35, 28 листопада 2017
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Гуаякіль

В Еквадорі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Еквадорі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 28 листопада, в Еквадорі стався землетрус магнітудою 5,0.

У результаті землетрусу в Китаї постраждали шестеро людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9 км на північний захід від міста Гуаякіль. Осередок землетрусу залягав на глибині 65,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, троє людей отримали поранення у результаті землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю.

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