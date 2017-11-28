В аеропорту "Львів" попередили про зміни у розкладі рейсів через погоду
Там повідомили про скасування і затримку декількох рейсів, як міжнародних, так і внутрішніх.
В аеропорту "Львів" попередили пасажирів про зміни у розкладі рейсів через погодні умови. Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.
У Чернівцях через негоду літак з Києва не зміг приземлитися і був змушений повернутися до столиці«У зв’язку із несприятливими метеоумовами та з рішенням екіпажу повітряного судна авіакомпанії LOT Polish Airlines, літак що мав прибути у Львів вчора о 00:50 рейсом LO757 не вилетів з Варшави. Відповідно рейс LO758 авіакомпанії LOT Polish Airlines, час відправлення зі Львова 06:25 (сьогодні) скасовано. Частині пасажирів рейсу переборонювали квитки на Київ, решті – на наступні рейси зі Львова у Варшаву за розкладом», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що рейс №PS 033 Київ (Бориспіль)-Львів авіакомпанії МАУ, що мав прибути вчора за розкладом о 20:40 у Львів, був перенаправлений у Бориспіль.
«Ситуація сьогодні. Рейс № PS 034 Львів-Київ (Бориспіль), час відправлення 07:00 авіакомпанії МАУ буде об’єднаний з рейсом №PS 036 Львів-Київ (Бориспіль),час відправлення якого 11:30. Оскільки рейс №PS 036 затримується з Борисполя, відправлення повітряного судна зі Львова буде із затримкою (приблизно на годину). Попередньо, час відправлення зі Львова 12:30», - додали в аеропорту.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, в Україні погода буде хмарною. У східній частині без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура там удень 0-5 градусів морозу.
На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощі, температура 3-8 градусів тепла. На решті території місцями невеликі опади з припиненням у західних областях, температура 0-5 градусів тепла.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°