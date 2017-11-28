В аеропорту "Львів" попередили про зміни у розкладі рейсів через погоду

Там повідомили про скасування і затримку декількох рейсів, як міжнародних, так і внутрішніх.

Через погодні умови у львівському аеропорту скасовано декілька рейсів / portal.lviv.ua

В аеропорту "Львів" попередили пасажирів про зміни у розкладі рейсів через погодні умови. Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

Читайте також У Чернівцях через негоду літак з Києва не зміг приземлитися і був змушений повернутися до столиці«У зв’язку із несприятливими метеоумовами та з рішенням екіпажу повітряного судна авіакомпанії LOT Polish Airlines, літак що мав прибути у Львів вчора о 00:50 рейсом LO757 не вилетів з Варшави. Відповідно рейс LO758 авіакомпанії LOT Polish Airlines, час відправлення зі Львова 06:25 (сьогодні) скасовано. Частині пасажирів рейсу переборонювали квитки на Київ, решті – на наступні рейси зі Львова у Варшаву за розкладом», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рейс №PS 033 Київ (Бориспіль)-Львів авіакомпанії МАУ, що мав прибути вчора за розкладом о 20:40 у Львів, був перенаправлений у Бориспіль.

«Ситуація сьогодні. Рейс № PS 034 Львів-Київ (Бориспіль), час відправлення 07:00 авіакомпанії МАУ буде об’єднаний з рейсом №PS 036 Львів-Київ (Бориспіль),час відправлення якого 11:30. Оскільки рейс №PS 036 затримується з Борисполя, відправлення повітряного судна зі Львова буде із затримкою (приблизно на годину). Попередньо, час відправлення зі Львова 12:30», - додали в аеропорту.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, в Україні погода буде хмарною. У східній частині без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура там удень 0-5 градусів морозу.

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощі, температура 3-8 градусів тепла. На решті території місцями невеликі опади з припиненням у західних областях, температура 0-5 градусів тепла.