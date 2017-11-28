До України 1 грудня прийде потепління - синоптик

Завтра збережеться холодна погода.

Иллютсрация / REUTERS

У п’ятницю, 1 грудня, майже по всій Україні потепліє, однак також очікуються дощі та сильний вітер.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +3°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"1 грудня потепліє скрізь, окрім заходу, штормовий вітер, дощі (на заході вночі сніг)", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 29 листопада, в Україні буде холодно, пройдуть дощі та мокрий сніг. Зокрема, у Києві очікується мокрий сніг та дощ, вночі 1 градус морозу, вдень 1 градус тепла.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +12°.