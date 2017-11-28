Аеропорт на Балі закрили ще на один день через виверження вулкана
Вулкан продовжує викидати стовпи диму та попелу на висоту близько 3000 метрів.
Аеропорт Нгурах-Рай на індонезійському острові Балі закрили до 7 ранку 29 листопада через виверження вулкана Агунг.
Вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовб попелу на висоту три тисячі метрів
Вулкан продовжує викидати стовпи диму та попелу на висоту близько 3000 метрів з двох кратерів, існує ймовірність початку ще більш потужного і масштабного виверження, передає Xinhua з посиланням на Центр вулканології і геологічних катастроф Індонезії.
Зараз викиди попелу і диму поширюються на схід і південний схід від вулкана зі швидкістю 5 км на годину.
Нагадаємо, раніше через виверження вулкана Агунг з острова Балі евакуювали 40 тисяч осіб.
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