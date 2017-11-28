На Алясці стався землетрус

15:39, 28 листопада 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

На Алясці стався землетрус / activerain.com
На Алясці стався землетрус / activerain.com

У понеділок, 27 листопада, на Алясці стався землетрус магнітудою 5,3.

У результаті землетрусу в Китаї постраждали шестеро людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 72 км на південний схід від міста Віттіер. Осередок землетрусу залягав на глибині 15,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.

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