В Україні завтра пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

16:30, 28 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 листопада, в Україні пройдуть дощі і сніг, практично у всіх регіонах буде холодно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході пройде сніг, температура вночі до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +9°.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +3°

На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +4°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -3°. У центрі місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +4°.

За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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