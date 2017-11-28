В Україні завтра пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 листопада, в Україні пройдуть дощі і сніг, практично у всіх регіонах буде холодно.

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На сході пройде сніг, температура вночі до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +9°.

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На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +4°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -3°. У центрі місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +4°.

За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

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