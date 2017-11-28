Завтра в Києві буде холодно, пройде сніг

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада у столиці пройде сніг, вдень 0°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південно-східний, до 4,1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, на сході вночі похолодає до -6°.

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