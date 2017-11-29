В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей буде холодно (карта)

08:06, 29 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 29 листопада, в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +9°.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН

На сході пройде сніг, температура вдень до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +9°.

В аеропорту "Львів" попередили про зміни у розкладі рейсів через погоду

На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +4°.

У північних областях сніг. Температура до -1°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +4°.

Прогноз на 29 листопада / УНІАН
Прогноз на 29 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Насіння. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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