Українців попереджають про туман та ожеледицю

Ожеледиці на буде тільки на півдні України.

У більшості областей України очікується ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 29 листопада, у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 29 листопада в Україні, крім півдня, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; у західних областях вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 29 листопада, в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +9°.