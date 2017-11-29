Південний схід Нової Зеландії постраждав від повені

10:39, 29 листопада 2017
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Повінь пошкодила 12 будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Повінь накрила містечко Роксбург на острові Південний (Нова Зеландія).

Центр В'єтнаму постраждав від повені

За кілька годин у районі випало понад 42 мм дощу. У той же час в деяких сусідніх районах опадів взагалі не було, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повінь пошкодила 12 будинків, під час розгулу стихії у місті було відсутнє електропостачання. Крім того, спостерігаються проблеми в роботі каналізації.

Нагадаємо, у Великобританії та Ірландії через повені, викликані сильними дощами, евакуювали десятки людей.

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