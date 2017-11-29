"Дорожній Армагеддон": соцмережі реагують на ожеледицю в Україні (фото, відео)

Дороги перетворилися на ковзанку.

Ожеледиця охопила дороги України / facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776

Сьогодні, 29 листопада, практично по всій Україні спостерігається ожеледиця. Пішоходи насилу пересуваються вулицями, а на дорогах трапляються ДТП.

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Користувачі соцмереж діляться знімками ожеледі та закликають інших бути обережними.

Не робіть собі нерві, сьогодні краще на метро. pic.twitter.com/hQyWasDCt5 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 29, 2017

Нагадаємо, 29 листопада в більшості регіонів України очікується туман і ожеледиця.