"Дорожній Армагеддон": соцмережі реагують на ожеледицю в Україні (фото, відео)

11:25, 29 листопада 2017
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Дороги перетворилися на ковзанку.

Ожеледь охопив дороги України / facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776
Ожеледиця охопила дороги України / facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776

Сьогодні, 29 листопада, практично по всій Україні спостерігається ожеледиця. Пішоходи насилу пересуваються вулицями, а на дорогах трапляються ДТП.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей буде холодно (карта)

Користувачі соцмереж діляться знімками ожеледі та закликають інших бути обережними.

Нагадаємо, 29 листопада в більшості регіонів України очікується туман і ожеледиця.

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