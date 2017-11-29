До України йде потепління із сильним вітром, до штормового - синоптик
На територію нашої країни насувається сильний, до штормового, вітер.
У четвер, 30 листопада, опади та низька температура повітря - вночі до "мінусів", вдень близько нуля - створять знову умови для ожеледиці та ожеледі на Заході України та у східних областях.
На решті території очікується потепління, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура 0°
"Потепління охопить Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, Черкаси, Кропивницький, Дніпро, Вінницю, Житомир та Київ. З районами, звісно. Очікується вдень +4+8 градусів, а на півдні місцями +7+12 градусів!" - прогнозує вона.
За словами синоптика, у цих же областях суттєві опади малоймовірні, буде хмарно.
У Києві сьогодні та найближчої ночі - ожеледиця, ожеледь, завтра вдень у столиці потепліє до +5+6 градусів.
"Особливий нюанс завтрашньої погоди - насувається сильний, до штормового, вітер", - додала Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, 29 листопада у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°