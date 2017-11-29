До України йде потепління із сильним вітром, до штормового - синоптик

11:47, 29 листопада 2017
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На територію нашої країни насувається сильний, до штормового, вітер.

В Україні очікується сильний вітер, до штормового / фото УНІАН
Незважаючи на потепління, буде дуже вітряно / фото УНІАН

У четвер, 30 листопада, опади та низька температура повітря - вночі до "мінусів", вдень близько нуля - створять знову умови для ожеледиці та ожеледі на Заході України та у східних областях. 

На решті території очікується потепління, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура 0°

"Потепління охопить Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, Черкаси, Кропивницький, Дніпро, Вінницю, Житомир та Київ. З районами, звісно. Очікується вдень +4+8 градусів, а на півдні місцями +7+12 градусів!" - прогнозує вона. 

За словами синоптика, у цих же областях суттєві опади малоймовірні, буде хмарно.

У Києві сьогодні та найближчої ночі - ожеледиця, ожеледь, завтра вдень у столиці потепліє до +5+6 градусів.

"Особливий нюанс завтрашньої погоди - насувається сильний, до штормового, вітер", - додала Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, 29 листопада у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

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