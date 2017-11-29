Аеропорт на Балі буде закритий ще протягом доби через виверження вулкана

12:41, 29 листопада 2017
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Раніше з острова евакуювали 40 тисяч осіб

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкана Агунг на індонезійському острові Балі ще добу буде закритий міжнародний аеропорт.

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Аеропорт Нгурах-Рай закрили 27 листопада, передає "РИА Новости" з посиланням на заяву аеропорту.

"Міжнародний аеропорт Нгурах-Рай закритий через вулканічний попіл після виверження вулкана Агунг з 29 листопада 02:16 годин до 30 листопада 07:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше через виверження вулкана Агунг з індонезійського острова Балі евакуювали 40 тисяч осіб.

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