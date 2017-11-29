У Карпатах оголосили лавинну небезпеку

13:38, 29 листопада 2017
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У горах очікується сильний снігопад.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

У середу, 29 листопада, у Карпатах через снігопад оголосили лавинну небезпеку.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура 0°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29 листопада у зв’язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна  небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.

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