У Карпатах оголосили лавинну небезпеку

У горах очікується сильний снігопад.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

У середу, 29 листопада, у Карпатах через снігопад оголосили лавинну небезпеку.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29 листопада у зв’язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у більшості регіонів України очікується туман та ожеледиця.