У Києві сьогодні і завтра на дорогах збережеться ожеледиця
Ожеледь протримається до завтрашнього дня.
До кінця сьогоднішньої доби, вночі та вранці 30 листопада в Києві збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиця.
В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей буде холодно (карта)
Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.
"29 листопада в столиці хмарно, очікується невеликий дощ і мокрий сніг, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 листопада практично по всій Україні спостерігається ожеледь. Пішоходи насилу пересуваються по вулицях, а на дорогах стаються ДТП.
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