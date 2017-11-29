У Києві сьогодні і завтра на дорогах збережеться ожеледиця

14:39, 29 листопада 2017
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Ожеледь протримається до завтрашнього дня.

Завтра на дорогах Києва збережеться ожеледиця / УНІАН
Завтра на дорогах Києва збережеться ожеледиця / УНІАН

До кінця сьогоднішньої доби, вночі та вранці 30 листопада в Києві збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиця.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей буде холодно (карта)

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"29 листопада в столиці хмарно, очікується невеликий дощ і мокрий сніг, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада практично по всій Україні спостерігається ожеледь. Пішоходи насилу пересуваються по вулицях, а на дорогах стаються ДТП.

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