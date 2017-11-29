Зливи і тайфун в Індонезії призвели до загибелі 11 людей

15:40, 29 листопада 2017
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Тисячі будинків виявилися затопленими.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Зливи і тайфун в Індонезії призвели до зсувів та інших стихійних лих, у результаті яких загинули не менше 11 людей, тисячі будинків виявилися затопленими.

Центр В'єтнаму постраждав від повені

Так, у провінції Східна Ява в окрузі Пачитан стався зсув, у результаті якого 9 осіб загинуло. Крім цього, у цьому окрузі жертвами повені стали 2 людини, повідомляє Xinhua з посиланням на Агентство по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії.

Загалом у провінції Східна Ява близько 4000 людей постраждали від стихійних лих і потребують евакуації.

Нагадаємо, повінь накрила містечко Роксбург на острові Південний (Нова Зеландія).

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