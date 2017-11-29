Завтра до України прийдуть дощі та потепління (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада в Україні пройдуть дощі, у більшості областей потепліє.

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На сході місцями пройдуть дощі, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України у четвер пройдуть зливи. Вдень до +4°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +6°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +8°.

За народним прогнозом, 30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Погода в цей день вказує на те, якою буде погода цієї зими.

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