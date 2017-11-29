У Києві завтра пройде дощ, температура до +6°

17:00, 29 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 30 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +6°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер південно-східний, до 8,5 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей буде холодно (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Україні пройдуть дощі, в більшості областей потепліє.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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