Зима близько: негода в Україні спричинила затори, ДТП й травмування (фоторепортаж, відео)

На слизьких дорогах люди ламають кінцівки та отримують забої.

Мокрий сніг, дощ і небезпечна ожеледиця - така сьогодні погода у більшості регіонів України.

Через туман і слизькі дороги на Полтавщині десятки автобусів не випустили в рейс, в Києві і передмісті - затори, у Дніпрі та Запоріжжі - переповнені травмпункти і затримують авіарейси. На завтра синоптики обіцяють ще й шквальний вітер, йдеться у сюжеті ТСН.

У Києві сьогодні налипання мокрого снігу та ожеледиця. Непереливки сьогодні і водіям, й пішоходам. Зранку на в'їзді у столицю утворились величезні затори, дорога була неначе ковзанка. Слизько було і на тротуарах. За даними КМДА, до травмпунктів станом на день звернулись 69 людей – в них забої, переломи верхніх та нижніх кінцівок.

Вночі на дороги виїхало 147 одиниць снігоочисної техніки, а вдень ще більше - задіяно 242 одиниці снігоприбиральної техніки "Київавтодору" та 55 бригад із ручного прибирання. Вони висипали на дороги більше 500 тон сольової суміші та понад 500 тон піскової суміші. Втім кількість аварій встигла перевалити за сотню.

На трасі Київ-Чернігів зіштовхнулось 11 машин. По дорозі розкидало 5 фур, 3 мікроавтобуси, 2 легковики та туристичний автобус. Водії винили ожеледицю та льодовий дощ.

У Дніпрі вночі випав невеликий дощ, але його вистачило, щоб дороги перетворилися на суцільне скло. На під'їздах до міста шляхи теж скувала ожеледиця, на Криворізькій трасі автівки заносило так, що рух паралізувало. У самому Дніпрі сталося 16 аварій лише за ранок. Тротуарами ж, скаржаться пішоходи, ходити взагалі неможливо.

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За такої погоди кількість травмованих зросла утричі - їх по місту вже сотні. У травмпунктах не проштовхнутися, вони переповнені. Аби потрапити до лікаря люди чекають у чергах годинами.

"Почалося масове надходження людей. Переломи рук, ніг, гомілки, кисті, забоїв багато", - повідомила начальник медичної частини міської лікарні №16 Юлія Бершаденко.

Зараз автошляхи підтанули, до того ж, їх посипають комунальники. Але по багатьох тротуарах ходити і досі небезпечно.

З черепашою швидкістю рухаються автівки із Запоріжжя у напрямку Дніпра. Їхати швидше не можна – дорога перетворилась на суцільну ковзанку. Дощ, який й утворив кригу на дорозі, пішов уночі. На ранок на трасі утворилась велетенська тягнучка – розганятись на такій дорозі надто небезпечно. Зафіксовані численні аварії.

Ситуація на трасі стабілізувалася лише по обіді, але інспектори все одно закликають водіїв утриматися від поїздок. Надвечір та уночі на Запоріжжі знову прогнозують погіршення погодних умов.

Синоптики прогнозують в Києві цієї ночі заморозки, вдень – плюсову температуру. Ожеледиця також і на Заході та Сході країни. На решті територій потепління, на Півдні аж до +12.