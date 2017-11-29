В Індонезії вирує жахливий циклон: 19 жертв, повені та руйнування (відео)

В Індонезії через сильні зливи затоплено тисячі будинків, зруйновано мости і дороги.

На острів Ява налетів вбивчий циклон. Зливи спричинили повені і зсуви. Жертвами негоди стали щонайменше 19 людей.

Тимчасово призупинили роботу два місцеві аеропорти. На сусідньому Балі роботу аеропорту паралізує вулкан. Сьогодні, після дводобової перерви, летовище відновило прийом і виліт літаків.