В Індонезії вирує жахливий циклон: 19 жертв, повені та руйнування (відео)

21:26, 29 листопада 2017
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В Індонезії через сильні зливи затоплено тисячі будинків, зруйновано мости і дороги.

На острів Ява налетів вбивчий циклон. Зливи спричинили повені і зсуви. Жертвами негоди стали щонайменше 19 людей.

Тимчасово призупинили роботу два місцеві аеропорти. На сусідньому Балі роботу аеропорту паралізує вулкан. Сьогодні, після дводобової перерви, летовище відновило прийом і виліт літаків.

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