В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості регіонів трохи потепліє (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада в Україні пройдуть дощі, у більшості областей потеплішає.

В Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН

На сході місцями пройдуть дощі, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України в четвер пройдуть зливи. Вдень до +4°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +6°. В центрі місцями пройдуть дощі, температура до +8°.

Прогноз на 30 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Погода в цей день вказує на те, якою буде погода цієї зими.

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