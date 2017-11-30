Майже по всій Україні оголосили штормове попередження, очікується сильний вітер та ожеледь

09:22, 30 листопада 2017
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У Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні опади

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 30 листопада, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +6°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 листопада в Україні, крім сходу, пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях подекуди 25-28 м/с; в Карпатах та на Закарпатті сильні опади; вранці на більшій частині території країни ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 листопада в Україні пройдуть дощі, у більшості областей потепліє.

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