Вночі в області бушував сильний вітер.

У Запорізькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів / Фото УНІАН

У Запорізькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, знеструмлення сталося сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), внаслідок чого спрацювала система захисту ліній електропередач.

До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 30 листопада майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.