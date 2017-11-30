У Запорізькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів

10:30, 30 листопада 2017
15

Вночі в області бушував сильний вітер.

У Запорізькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів / Фото УНІАН
У Запорізькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів / Фото УНІАН

У Запорізькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +6°

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, знеструмлення сталося сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), внаслідок чого спрацювала система захисту ліній електропередач.

До робіт з відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 30 листопада майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин