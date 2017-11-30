Південь Таїланду постраждав від повеней

Найсильніше постраждала провінція Яла.

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12 провінцій на півдні Таїланду постраждали від повені.

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Найсильніше постраждала провінція Яла, де повінь торкнулася понад 200 тис. осіб і 1200 га сільгоспугідь, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

За прогнозами метеорологів, найближчими днями на півдні Таїланду продовжаться сильні дощі, що посилить розмір лиха.

Нагадаємо, зливи і тайфун в Індонезії призвели до зсувів та інших стихійних лих, у результаті яких загинули не менше 11 людей, тисячі будинків виявилися затопленими.