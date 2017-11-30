Південь Таїланду постраждав від повеней

11:36, 30 листопада 2017
321

Найсильніше постраждала провінція Яла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

12 провінцій на півдні Таїланду постраждали від повені.

Центр В'єтнаму постраждав від повені

Найсильніше постраждала провінція Яла, де повінь торкнулася понад 200 тис. осіб і 1200 га сільгоспугідь, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

За прогнозами метеорологів, найближчими днями на півдні Таїланду продовжаться сильні дощі, що посилить розмір лиха.

Нагадаємо, зливи і тайфун в Індонезії призвели до зсувів та інших стихійних лих, у результаті яких загинули не менше 11 людей, тисячі будинків виявилися затопленими.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин