Південь Таїланду постраждав від повеней
Найсильніше постраждала провінція Яла.
12 провінцій на півдні Таїланду постраждали від повені.
Центр В'єтнаму постраждав від повені
Найсильніше постраждала провінція Яла, де повінь торкнулася понад 200 тис. осіб і 1200 га сільгоспугідь, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
За прогнозами метеорологів, найближчими днями на півдні Таїланду продовжаться сильні дощі, що посилить розмір лиха.
Нагадаємо, зливи і тайфун в Індонезії призвели до зсувів та інших стихійних лих, у результаті яких загинули не менше 11 людей, тисячі будинків виявилися затопленими.
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