У горах пройде сніг.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Сьогодні, 30 листопада, у Карпатах оголосили лавинну небезпеку 3 рівня.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості регіонів трохи потепліє (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 листопада у зв’язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 листопада майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.