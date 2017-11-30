У Карпатах оголосили лавинну небезпеку 3 рівня

12:30, 30 листопада 2017
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У горах пройде сніг.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН
У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Сьогодні, 30 листопада, у Карпатах оголосили лавинну небезпеку 3 рівня.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості регіонів трохи потепліє (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 листопада у зв’язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 листопада майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

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