Зима в Україні почнеться з теплої погоди та сильного вітру
У більшості областей +4...+10 градусів.
Завтра, 1 грудня, в Україні очікується тепла погода, яка супроводжуватиметься сильним вітром.
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +6°
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"1 грудня буде тепла погода. Вдень у більшості областей +4...+10 градусів, на півдні +5...+13 градусів. На заході та сході - трохи нижче, 0...+4 градуси", - пише вона.
За словами Діденко, завтра йтимуть переважно дощі. Мокрий сніг ймовірний в тих районах, де температура наближатиметься до нуля. Крім того, майже в усіх регіонах очікується сильний вітер.
Нагадаємо, 30 листопада в Україні пройдуть дощі, у більшості областей потеплішає.
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