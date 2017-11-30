Зима в Україні почнеться з теплої погоди та сильного вітру

У більшості областей +4...+10 градусів.

Завтра в Україні очікується сильний вітер та дощі / УНІАН

Завтра, 1 грудня, в Україні очікується тепла погода, яка супроводжуватиметься сильним вітром.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"1 грудня буде тепла погода. Вдень у більшості областей +4...+10 градусів, на півдні +5...+13 градусів. На заході та сході - трохи нижче, 0...+4 градуси", - пише вона.

За словами Діденко, завтра йтимуть переважно дощі. Мокрий сніг ймовірний в тих районах, де температура наближатиметься до нуля. Крім того, майже в усіх регіонах очікується сильний вітер.

Нагадаємо, 30 листопада в Україні пройдуть дощі, у більшості областей потеплішає.