На річках Закарпаття через опади очікується підвищення рівнів води

14:33, 30 листопада 2017
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На Закарпатті очікуються сильні опади.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 30 листопада-1 грудня через сильні опади на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 08:00 29 листопада) на 0,3-1,0 м у межах русел; у нижнiй течiї Боржави - до 2,0 м, з початковим виходом води на заплаву в районі гідрологічного поста Верхні Ремети.

У мiсцях проходження сильних дощiв  буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках - швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, 30 листопада, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

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