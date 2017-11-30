На річках Закарпаття через опади очікується підвищення рівнів води
На Закарпатті очікуються сильні опади.
Протягом 30 листопада-1 грудня через сильні опади на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.
Зима в Україні почнеться з теплої погоди та сильного вітру
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 08:00 29 листопада) на 0,3-1,0 м у межах русел; у нижнiй течiї Боржави - до 2,0 м, з початковим виходом води на заплаву в районі гідрологічного поста Верхні Ремети.
У мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках - швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.
Нагадаємо, 30 листопада, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов.
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