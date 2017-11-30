Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в області Серединно-Атлантичного хребта.

В Атлантичному океані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 30 листопада, в Атлантичному океані стався землетрус магнітудою 6,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в області Серединно-Атлантичного хребта. Осередок землетрусу залягав на глибині 65,7 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.