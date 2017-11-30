Перший день зими в Україні буде дощовим (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості областей потепліє.

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На сході місцями пройдуть дощі, температура до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +4°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +8°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +11°.

За народним прогнозом, 1 грудня — день Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде.

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