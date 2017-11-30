Яким буде перший місяць зими в Україні: синоптики дали прогноз погоди на грудень

Середня місячна температура у перший місяць зими сягатиме -3°.

Аномальних опадів у грудні не очікується / фото УНІАН

Синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на грудень 2017 року. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Середня місячна температура передбачається 0°...-3°, у Криму та на Закарпатті місцями +1°...+3°.

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"Місячна кількість опадів очікується 34-51 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму 71-138 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні УГМЦ.

Як повідомляла Погода УНІАН, 1 грудня в Україні очікується тепла погода, яка супроводжуватиметься сильним вітром.