Перший день грудня в Україні буде теплим та з дощами (карта)

08:04, 1 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості областей потепліє.

В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН

На сході місцями пройдуть дощі, температура до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

Яким буде перший місяць зими в Україні: синоптики дали прогноз погоди на грудень

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +4°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +8°. У центрі місцями очікуються опади, температура до +11°.

Прогноз на 1 грудня / УНІАН
Прогноз на 1 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 грудня — день Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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