У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +8°

08:30, 1 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 грудня у столиці пройде дощ, вдень до +8°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 7,1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:35, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, в більшості областей потеплішає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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