В Україні оголосили штормове попередження

Сильного вітру не буде тільки в західних областях.

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Сьогодні, 1 грудня, майже в усіх регіонах України оголосили штормове попередження через сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 1 грудня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості областей потепліє.