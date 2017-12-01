В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 1 грудня 2017
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Сильного вітру не буде тільки в західних областях.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 1 грудня, майже в усіх регіонах України оголосили штормове попередження через сильний вітер.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +8°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 1 грудня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості областей потепліє.

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