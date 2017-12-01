Весна у грудні: в Одесі готуються до температурного рекорду (відео)

Сьогодні в Одесі прогнозується максимальна за останні 130 років температура.

В Одесі синоптики прогнозують +15 / скріншот

Одеса готується до температурного рекорду - стовпчики термометрів там сьогодні, в перший день зими, і завтра, можуть підстрибнути до цілком весняних +15. А такого не було вже 130 років.

Так, згідно з даними сайту Синоптик, +14,3 було зафіксовано в Одесі в 1898 році, тобто 119 років тому. Це найвища температура для 1 грудня за 130 років регулярних спостережень синоптиків.

3-4 грудня в Одесі незначно похолодає до 8 градусів тепла. Цього тижня буде сухо, але вранці прогнозується туман.