Весна у грудні: в Одесі готуються до температурного рекорду (відео)

10:34, 1 грудня 2017
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Сьогодні в Одесі прогнозується максимальна за останні 130 років температура.

В Одесі синоптики прогнозують +15 / скріншот
В Одесі синоптики прогнозують +15 / скріншот

Одеса готується до температурного рекорду - стовпчики термометрів там сьогодні, в перший день зими, і завтра, можуть підстрибнути до цілком весняних +15. А такого не було вже 130 років.

Так, згідно з даними сайту Синоптик, +14,3 було зафіксовано в Одесі в 1898 році, тобто 119 років тому. Це найвища температура для 1 грудня за 130 років регулярних спостережень синоптиків.

3-4 грудня в Одесі незначно похолодає до 8 градусів тепла. Цього тижня буде сухо, але вранці прогнозується туман.

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