У Чернігівській області через негоду залишилися без електропостачання мешканці трьох сіл
Без електропостачання залишилися мешканці трьох населених пунктів у Городнянському та Ніжинському районах.
У Чернігівській області через негоду без електропостачання залишилися мешканці трьох населених пунктів.
Перший день грудня в Україні буде теплим та з дощами (карта)
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, у результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви сильного вітру) у ніч з 30 листопада на 1 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, відключено дві ЛЕП 10 кВ, 24 трансформаторних підстанції. Без електропостачання залишилися мешканці трьох населених пунктів у Городнянському та Ніжинському районах.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".
Нагадаємо, 1 грудня майже у всіх регіонах України оголосили штормове попередження через сильний вітер.
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