У Чернігівській області через негоду залишилися без електропостачання мешканці трьох сіл

10:37, 1 грудня 2017
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Без електропостачання залишилися мешканці трьох населених пунктів у Городнянському та Ніжинському районах.

Чернігівщина постраждала від негоди / Фото УНІАН
Чернігівщина постраждала від негоди / Фото УНІАН

У Чернігівській області через негоду без електропостачання залишилися мешканці трьох населених пунктів.

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Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви сильного вітру) у ніч з 30 листопада на 1 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, відключено дві ЛЕП 10 кВ, 24 трансформаторних підстанції. Без електропостачання залишилися мешканці трьох населених пунктів у Городнянському та Ніжинському районах.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, 1 грудня майже у всіх регіонах України оголосили штормове попередження через сильний вітер.

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