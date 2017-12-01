У Карпатах зберігається лавинна небезпека

11:35, 1 грудня 2017
7

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / Фото УНІАН

У п'ятницю, 1 грудня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Перший день грудня в Україні буде теплим та з дощами (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"1 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня майже в усіх регіонах України оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин