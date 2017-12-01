У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / Фото УНІАН

У п'ятницю, 1 грудня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"1 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня майже в усіх регіонах України оголосили штормове попередження через сильний вітер.