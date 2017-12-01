Перші зимові вихідні в Україні пройдуть з дощами і снігом (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі і сніг, на заході очікується похолодання.

На вихідних в Україні пройдуть дощі та сніг / УНІАН

У столиці в суботу пройде мокрий сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +2°. У неділю злива, -1°...+2°.

У Львові завтра без опадів, вночі -2°, вдень 0°. У неділю пройде сніг, -6°...0°.

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У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +2°, без опадів. У неділю вночі -3°, вдень +1°, мокрий сніг.

У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря 0°...+2°. У неділю до -2°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю +2°...+12°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +3°, вдень +6°. У неділю +4°...+5°, пройде дощ.

Прогноз на 2 грудня / УНІАН

Прогноз на 3 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, температура повітря +6°...+7°.

У Сімферополі завтра сонячно, +7°...+18°. У неділю +8°...+16°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура до +6°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю температура до +2°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю +4°...+6°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -6°. У неділю також очікуються опади, вночі -5°, вдень -3°.

У Моршині на Львівщині в суботу снігопад, вночі -4°, вдень +0°. У неділю також пройде сніг, вночі -8°, вдень до +1°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -3°. У неділю температура до -7°, пройде сніг.

У Сваляві завтра хмарно, -2°, у неділю без опадів, температура повітря -6° ...+2°.

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