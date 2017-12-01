Перші зимові вихідні в Україні пройдуть з дощами і снігом (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі і сніг, на заході очікується похолодання.
У столиці в суботу пройде мокрий сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +2°. У неділю злива, -1°...+2°.
У Львові завтра без опадів, вночі -2°, вдень 0°. У неділю пройде сніг, -6°...0°.
Перший день грудня в Україні буде теплим та з дощами (карта)
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +2°, без опадів. У неділю вночі -3°, вдень +1°, мокрий сніг.
У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря 0°...+2°. У неділю до -2°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю +2°...+12°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +3°, вдень +6°. У неділю +4°...+5°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +4°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, температура повітря +6°...+7°.
У Сімферополі завтра сонячно, +7°...+18°. У неділю +8°...+16°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура до +6°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю температура до +2°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю +4°...+6°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -6°. У неділю також очікуються опади, вночі -5°, вдень -3°.
У Моршині на Львівщині в суботу снігопад, вночі -4°, вдень +0°. У неділю також пройде сніг, вночі -8°, вдень до +1°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -3°. У неділю температура до -7°, пройде сніг.
У Сваляві завтра хмарно, -2°, у неділю без опадів, температура повітря -6° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°