На Шрі-Ланці шестеро людей стали жертвами проливних дощів

Порушено рух поїздів, перекритий ряд автодоріг.

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Шестеро людей загинули через проливні дощі та сильні вітри на Шрі-Ланці.

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Загиблі проживали в округах Галле, Гампаха і Бадулла, передає Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

У кількох районах країни удар стихії призвів до значних руйнувань. Порушено рух поїздів, перекритий ряд автодоріг.

Через дощі у великих річках підвищився рівень води. За прогнозами метеорологів, сильні дощі очікуються найближчим часом у п'яти південно-західних і центральних провінціях Шрі-Ланки.

Нагадаємо, 12 провінцій на півдні Таїланду постраждали від повені.