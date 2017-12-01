На Шрі-Ланці шестеро людей стали жертвами проливних дощів

13:36, 1 грудня 2017
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Порушено рух поїздів, перекритий ряд автодоріг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Шестеро людей загинули через проливні дощі та сильні вітри на Шрі-Ланці.

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Загиблі проживали в округах Галле, Гампаха і Бадулла, передає Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

У кількох районах країни удар стихії призвів до значних руйнувань. Порушено рух поїздів, перекритий ряд автодоріг.

Через дощі у великих річках підвищився рівень води. За прогнозами метеорологів, сильні дощі очікуються найближчим часом у п'яти південно-західних і центральних провінціях Шрі-Ланки.

Нагадаємо, 12 провінцій на півдні Таїланду постраждали від повені.

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