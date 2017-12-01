На Закарпатті очікуються сильні опади.

На Закарпатті очікуються підйоми рівнів води у річках / УНІАН

Сьогодні, 1 грудня, через сильні опади на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"На рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 годину 29 листопада) на 0,3-1,0 м у межах русел; у нижнiй течiї Боржави - до 2,0 м , з початковим виходом води на заплаву в районі гідрологічного поста Верхні Ремети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках - швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, 1 грудня у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.