Через сильний снігопад у Словаччині оголосили надзвичайний стан (відео)

Щогодини до поліції надходять десятки повідомлень про аварії.

Снігопад паралізував рух у Словаччині / spectator.sme.sk

У Словаччині через сильний снігопад оголосили надзвичайний стан, комунальники не встигають розчищати дороги.

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Через сніг на дорогах сотні заблокованих машин, у Братиславі паралізовано рух, йдеться в сюжеті ТСН.

Щогодини до поліції надходять десятки повідомлень про аварії.

Нагадаємо, за добу 14 листопада в місті Єллоунайф (Канада) випало 24,2 см снігу, що є рекордом для листопада.