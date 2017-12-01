Через сильний снігопад у Словаччині оголосили надзвичайний стан (відео)

16:09, 1 грудня 2017
1792

Щогодини до поліції надходять десятки повідомлень про аварії.

Снігопад паралізував рух у Словаччині / spectator.sme.sk
Снігопад паралізував рух у Словаччині / spectator.sme.sk

У Словаччині через сильний снігопад оголосили надзвичайний стан, комунальники не встигають розчищати дороги.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку

Через сніг на дорогах сотні заблокованих машин, у Братиславі паралізовано рух, йдеться в сюжеті ТСН.

Щогодини до поліції надходять десятки повідомлень про аварії.

Нагадаємо, за добу 14 листопада в місті Єллоунайф (Канада) випало 24,2 см снігу, що є рекордом для листопада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин