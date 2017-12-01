Від +11° до -5°: метеорологи підбили погодні підсумки листопада у Києві

16:53, 1 грудня 2017
2571

Нинішній рік може увійти до десятки найтепліших років з початку спостережень.

Листопад у столиці перевищив температурну норму на 1,2 градуса / фото УНІАН
Листопад у столиці перевищив температурну норму на 1,2° / фото УНІАН

Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,3°, що вище за кліматичну норму на 1,2°. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +8°

"Середня температура повітря із січня по листопад у столиці перевищувала кліматичну норму на 1,9°, що дає підстави входження його у десятку найтепліших років з початку спостережень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найхолодніше було 24 листопада, коли мінімальна температура опустилась до -5°, а найтепліше – 11 листопада, коли максимальна температура досягла +11,2°.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі і сніг, на заході очікується похолодання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин