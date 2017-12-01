Від +11° до -5°: метеорологи підбили погодні підсумки листопада у Києві

Нинішній рік може увійти до десятки найтепліших років з початку спостережень.

Листопад у столиці перевищив температурну норму на 1,2° / фото УНІАН

Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,3°, що вище за кліматичну норму на 1,2°. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського.

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"Середня температура повітря із січня по листопад у столиці перевищувала кліматичну норму на 1,9°, що дає підстави входження його у десятку найтепліших років з початку спостережень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найхолодніше було 24 листопада, коли мінімальна температура опустилась до -5°, а найтепліше – 11 листопада, коли максимальна температура досягла +11,2°.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі і сніг, на заході очікується похолодання.