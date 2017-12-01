Теплий подих зими: в Одесі з'явилася перепона на шляху до рекордних +15° у грудні (відео)

18:36, 1 грудня 2017
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У місті не зафіксували найвищу плюсову температуру у грудні, завадив вітер.

За прогнозом синоптиків, 1 грудня в Одесі могло стати найтеплішим за останні 130 років.

Від +11° до -5°: метеорологи підбили погодні підсумки листопада у Києві

Але офіційне вимірювання на метеостанції розчарувало: там зафіксували +11°, йдеться в сюжеті ТСН.

А от в Ізмаїлі таки було майже +16° тепла, але чи рекорд це для міста, синоптики не знають.

Згідно з даними сайту "Синоптик", +14,3° було зафіксовано в Одесі в 1898 році, тобто 119 років тому.

3-4 грудня в Одесі незначно похолодає до +8°. Цього тижня буде сухо, але вранці прогнозується туман.

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